Melih ABİ: Park yeri bakımsız kalmış çöpler temizlenmiyor

Bazı işler beklemeye gelmez!Önemlidir çünkü.İhmal ederseniz orası çöplüğe döner.Fotoğrafta gördüğünüz yer gibi.Yer Emniyet Müdürlüğü binasının karşısı.Büyükşehir Belediyesi'nin tabelası da orada.Spor aletleri bile konmuş!Belli ki insanlar buraya gelip spor yapıyor.Ama bakımsız.Berbat!Az ileride valilik binası var!Temiz ve düzenli olsa emniyete veya valiliğe gelenin içi açılır!Ama nerdeee!Buranın ıslahı zor değil.Ekipler bakımı yarım günde yapar.Orayı tertemiz yaparlar!Güzel bir çevre düzenlemesi yapılır gelip geçenin ruhu açılır.Oraya gelenler de belediyenin çalışıp çalışmadığını takdir eder!Bu mezbelelik ne valiliğin önüne ne emniyetin önüne yakışıyor.Öteye beriye afiş asmakla başkanlık olmuyor!Fotoğraflar ortada.Şu küçücük işi yapamayan hizmet yaptım demesin!Parkta oyun aletleri var.Belediye bir de tabela asmış.Bari kaldırın o tabelayı oradan!Bu kadar önemli bir yerin çöplüğü andıran görüntüsü yakışmıyor.Haberin olsun başkan!her gün Önderler dolmuşunu kullanıyor.Bana bir yazı gönderdi.Bu dolmuşlarda hiç kimse maske takmıyor diyor.Hatta dolmuş sürücüleri bile takmıyormuş.Sosyal mesafe kuralı zaten yok.Sorduğunda 'para kazanamıyoruz' diyorlar.Ama hiç olmazsa maske takılması konusunda uyarın insanları.Okurumuz 153 şikayet hattını aramış ama çözüm bulamamış.Genelde insanlarda bir rahatlık var.Ama koronavirüs hala tehlikeli.Kimse rehavete kapılmasın.