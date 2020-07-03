Minikler fasulye yetiştirdi, sonrada afiyetle yedi

, Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evinin minik öğrencileri, kreş bahçesinde fasulye yetiştirdi. Olgunlaşan fasulyeleri toplamanın sevincini yaşayan minikler görevliler tarafından pişirilen fasulyeleri öğle yemeğinde afiyetle yedi. Minikler, kendi elleriyle topladıkları sebzeyi sofralarında görmenin ve tatmanın mutluluğunu da yaşadı. Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların teknoloji çağında genellikle telefon ve bilgisayarla vakit geçirdiğini, bu nedenle onların toprakla bütünleşeceği bir ortam oluşturma çabasında olduklarını belirtti. kaydeden Başkan Yılmaz; "Kreşimizde hazırladığımız hobi bahçesinde çocuklarımıza doğa sevgisini aşılıyoruz. Özellikle çalışan ailelerin huzur ve güven içinde çocuklarını teslim edebileceği bir yuva oluşturduk" dedi.