Nehir ayakkabı giyip okula gitmek istiyor

babası uyuşturucu batağına düşen, annesi evi terk ettiği için de KOAH hastası babaannesiyle engelli dedesinin yanında kalan yüzde 80 engelli serebral palsi hastası 8 yaşındaki Nehir'in hayali ayakkabı giymek ve yaşıtları gibi okula gitmek. Babaanne Tülay Çağlar, "Anne ile baba evlatlarını benim üstüme attı. Bende bakamıyorum. Ayakları yere basmıyor parmak ucunda yürüyor, 35 bin liraya ameliyat olması lazım ona da benim durumum yok" dedi. 8 yıl önce evlenen Ali (27) ve Saime (23) çiftinin kızları Nehir, prematüre olarak doğdu. 3 ay kuvözde yaşayan Nehir, daha sonra taburcu edildi. Baba Ali ise bu sırada uyuşturucu batağına düştü ve önce kredi kartlarına daha sonra da çevresindekilere borçlandı. Sürekli kavga eden çift, bakamadıkları evlatlarını 48 yaşındaki KOAH hastası babaanne Tülay'a ve engelli dede İşade'ye (56) bıraktı. Belirli aralıklarla evlatlarını gören çift ayrı ayrı yaşayarak kendilerine farklı hayatlar kurdu. Serebral palsi hastası Nehir'in de durumunun gittikçe ağırlaşmaya başlamasının ardından babaanne torununu devlet hastanelerinde tedavi edilemediği için özel bir hastaneye götürdü. Hastane ise küçük Nehir'in bacaklarına damar eklenmesi gerektiğini ve bu ameliyatın 35 bin lira tutacağını söyledi. Ameliyat ücretini karşılayacak durumu olmadığını belirten babaanne şimdi yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.