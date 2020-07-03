O zanlı tutuklandı

Adana'da ağabeyine yardım için geldiği çay bahçesinde 33 yaşındaki matematik öğretmeni Şakir Yaltırık'ı bayat çay getirdiği gerekçesiyle silahla vurarak yaralayan zanlı 27 yaşındaki Ömer Şenel, tutuklandı. Zanlının 15 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Olay, 30 Haziran'da merkez ilçe Çukurova'da yer alan Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Şakir Yaltırık, okulların tatile girmesiyle birlikte Adana'ya gelip, ağabeyinin işlettiği çay bahçesinde yardım etmeye başladı. Bu esnada mekana gelen Ömer Şenel ve Umut Bozkurt, diğer masada oturan kadınları rahatsız edince Yaltırık tarafından uyarıldı.Bir süre sonra Yaltırık'ın getirdiği çayın bayat ve soğuk olduğunu iddia eden Şenel ile Bozkurt tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ömer Şenel, tabancayla Yaltırık'a 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan matematik öğretmeni hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar kaçarken, öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan saldırganlar Ömer Şenel ile Umut Bozkurt polis tarafından yakalandı. 15 ayrı suç kaydı bulunan Ömer Şenel, kavgayı Şakir Yaltırık'ın çıkardığını, kendilerini korumak için silahla ateş ettiğini ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Şenel tutuklanırken, Bozkurt ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hastanede tedavisi süren Şakir Yaltırık'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.