Prof. Dr. Günsel: Eğitim gücümüzün farkındayız

eğitimine yön veren yenilikçi eğitim modeli, teknolojik alt yapısı ve güçlü eğitim kadrosu ile geleceğin nesillerini yetiştiren Yakın Doğu Okullar Grubu, 42 yıllık eğitim tecrübesi ile Yenibağaziçinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan büyük bir eğitim kampüsü ile 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren eğitime başlıyor. Gazimağusa bölgesinde güven veren eğitim ihtiyacını giderecek olan Yakın Doğu Koleji, verdiği eğitim ve sunduğu olanaklarla adanın ilk özel okulu olma sorumluluğu ile 42 yıllık eğitim tecrübesini Gazimağusalı öğrencileri ile paylaşarak global bir vizyona sahip, İngilizce ve ikinci bir dilde yetkin bireyler yetiştirerek, büyük düşünerek hayalleri gerçekleştirmenin kapılarını açıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, sahip oldukları bilgi, tecrübe ve donanımı Gazimağusa bölgesi çocuklarına götürecek olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.