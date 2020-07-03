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Silah kaçakçılarına operasyon: 1 tutuklama

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Silah kaçakçılarına operasyon: 1 tutuklama
ADANA'DA silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 27 Haziran günü belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 102 değişik çaplarda mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 kılavuz uç, 6 spiral uç, 3 icra yayı ve silah temizleme spreyi ele geçirildi.
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Silah kaçakçılarına operasyon: 1 tutuklama
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