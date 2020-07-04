Erhan ÖZMEN: Normalleşme sürecinin ilk rakamları umut verici

1 Haziran itibariyle başlayan kontrollü normal hayatın ilk ihracat rakamları açıklandı. TİM verilerine göre Haziran ayında Türkiye ihracatı Mayısa göre yüzde 39 arttı. Haziran ayında 12 milyar doları aşan Türkiye ihracatının yüzde 5'ini Gaziantep gerçekleştirmiş. TİM verileri ile hazırlanan aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere Gaziantep haziran ayında geçen yıla göre %51 oranında ihracatını artırmış.Ama şunu net söyleyebiliriz ki ihracat hızlı toparlanmaya başladı.Sanayi enerji tüketimleri de gösteriyor ki üretim hızlanmış durumda. Yılsonunda ihracatta belki hedeflenen artışları yakalayamayız ama belli ki 2019 yılının gerisinde kalmayız.Artık ihracatçımızın da yeni normalleri var. Sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleri, webinarlar, e-ihracat… Tüm bu çalışmaların yeni ticaret anlayışının bir bacağı da hiç şüphesiz sosyal medya… Son günlerde gündemimizde olan sosyal medya tartışmalarına ben bu açıdan yani ticari faaliyetlere olan etkisiyle bakmak istiyorum. Ürün ya da hizmetinizi satmak için çok büyük katkısı ve bir o kadar da riski olan bir mecra. Zannederim bizdeki sorun nasıl kullanılacağını bilememek. Başka bir ifade ile birey olarak sosyal medya kullanımında otokontrolümüzün olmaması. Bana kalırsa artık hem sosyal yaşamın hem de iş hayatının siyasetin ayrılmaz bir parçası olan sosyal medya kullanımı eğitim müfredatına girmeli. Çocuklarımıza ilkokuldan itibaren sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği öğretilmeli. Eskiden adabı muaşeret kuralları öğretilirdi. Şimdi de sosyal medya kullanımı hukuksal, ahlaki, fayda zarar boyutları ile öğretilmeli.