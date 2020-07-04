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’te Sarunas ile yollar ayrıldı

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Gaziantep’te Sarunas ile yollar ayrıldı
GAZİANTEP Basketbol, Litvanyalı Sarunas Vasiliauskas ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, tecrübeli oyuncu Sarunas Vasiliauskas ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Vasiliauskas'ın 2 sezondur kulüp forması giydiği hatırlatıldı.Açıklamada, "Ailemizin parçası olan ve takımımız formasını başarıyla terleten Sarunas Vasiliauskas'a bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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Gaziantep’te Sarunas ile yollar ayrıldı
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