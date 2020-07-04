Gaziantep’te Sarunas ile yollar ayrıldı

GAZİANTEPBasketbol, Litvanyalı Sarunas Vasiliauskas ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, tecrübeli oyuncu Sarunas Vasiliauskas ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Vasiliauskas'ın 2 sezondur kulüp forması giydiği hatırlatıldı.Açıklamada,ifadeleri kullanıldı.