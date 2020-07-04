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Minibüsün çarptığı küçük Serkan öldü

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Minibüsün çarptığı küçük Serkan öldü
GAZİANTEP'TE, Ünaldı Mahallesi'nde ağabeyi ile birlikte markete gitmek için evden çıkan Serkan Karalar'a (3), yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüsün çarpmasıyla yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Karalar'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan küçük Serkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serkan Karalar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ise sürücüyü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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Minibüsün çarptığı küçük Serkan öldü
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