Nizipliler zeytinyağı kooperatifi kurdu

GAZİANTEP'İNNizip ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreticilerini bir araya getirmek amacıyla kurulan Doğu Akdeniz Zeytinyağı Üreticileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi faaliyete başladı. Kooperatifin işleyişini belirlemek üzere zeytin ve zeytinyağı sektör temsilcileri Nizip Ticaret Odası'nda toplandı. Toplantının açılışında konuşan Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Karabacak, "Zeytin ve zeytinyağı sektörümüzü bir araya getirecek kooperatifimizin işleyişini görüşmek ve sektörümüzün sorunlarını dile getirmek için bir araya geldik. Kooperatif sektörümüzün gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacaktır" dedi. Şubat ayında kurulan kooperatifin yetkilileri ise, "Gaziantep bölgesinde bulunan tüm zeytin ve zeytinyağı işletmelerini bir araya getirerek ürünlerin satışı, pazarlanması, prinaların işlenmesi ve sektörde kooperatif bilincini oluşturmak amacıyla kurulan kooperatifimiz tarafından prina işleme tesisi kurmak üzere bir hazine arazisi satın aldık. Aldığımız bu arazide kurulacak olan tesisi hızlı bir şekilde faaliyete geçirmek için sektör temsilcilerimiz ile görüşülerek yol haritası belirlendi" diye konuştu.