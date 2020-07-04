Rüzgar bebek artık doya doya süt içiyor

GAZİANTEP'TE maddi imkansızlıklar nedeniyle süt yerine annesinin kaynattığı pirinç suyu ile karnını doyurmak zorunda kalan 10 aylık Rüzgar bebek, yardımseverlerin desteği ile artık doya doya süt içiyor. İHA'nın yaptığı haberin ardından hayatı değişen Rüzgar bebek, kavuşacağı oyuncakların mutluluğunu da yaşıyor. Gaziantep'in Gümüştekin Mahallesi'nde iki gözlü harap bir evde oturan Ümran Koşmaz'ın dramı gündeme getirilmişti. İki çocuğuyla ortada kalan anne, maddi imkanı olmadığı için 10 aylık bebeği Rüzgar'ın karnını süt yerine kaynattığı pirincin suyu ile doyurduğunu söylemiş, yetkililerin ve yardımseverlerin desteğini istemişti. Haberin ardından Rüzgar bebeğe ve ailesine yardım yağdı. Bebeğin annesi ile iletişime geçen yardımseverler yaklaşık 50 litre sütü aileye teslim etti. Birçok yardımseverin de süt sözü verdiği Rüzgar bebeğin yaklaşık bir yıllık süt ve bez ihtiyacı karşılandı. İki kardeşin gıda ve kıyafet ihtiyacı da temin edilirken aile temiz ve sağlıklı bir yaşam sürebileceği yeni bir eve taşınırken evin kira bedelinin ise bir kurum tarafından karşılanacağı öğrenildi. Aileye ayrıca aile, kendilerine maddi destek ve yeni bir hediye edilmesi sözü de verildiğini de kaydetti. Bebeğinin ilk kez dün gece süt içtiğini ve süte doyduğunu belirten anne Ümran Koşmaz, "Gördüğünüz gibi bebeğim bugün biraz daha hareketli ve canlı duruyor. Bunun sebebi de uzun aradan sonra dün gece ilk kez süt içerek uyudu. Artık fazlasıyla bezi de var sütü de var. Ben de artık iki yönden çok mutluyum. Biri artık evde yaşayacağız. Yakın zamanda oraya taşınacağız. İkincisi de çocuğuma artık pirinç suyu yerine süt içiriyorum. Çünkü fazlasıyla süt gönderildi. O yüzden Rüzgar artık süt içebiliyor" dedi.