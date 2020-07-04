Ticarette yeni hedef Balkanlar

GAZİANTEPTicaret Odası Dış Ticaret İstihbarat Birimi tarafından organize edilen ve ihracatçıları Balkan ülkeleri ticaret müşavirlerimizle bir araya getiren "Hedef Pazar Balkanlar" webinar serisi Bosna-Hersek ile başladı. Bosna- Hersek ile olan ticari ilişkiler, potansiyel sektörler ve yeni fırsatların irdelendiği webinarda Saraybosna Ticaret Müşaviri Kadriye Sevgin Güngör bilgiler verdi. Bosna-Hersek'in ekonomik durumu, ticari altyapısı, Avrupa ülkeleriyle olan ilişkileri ve sunduğu fırsatlara ilişkin sunum gerçekleştiren ve değerlendirmelerde bulunan Saraybosna Ticaret Müşaviri Kadriye Sevgin Güngör, webinar katılımcılarının da sorularını cevapladı. Bosna-Hersek'in Gaziantepli firmalar için Avrupa'ya açılan kapı ve üs olabileceğini ifade eden Güngör, "Bilindiği üzere Bosna-Hersek AB'ye üyelik sürecinde. Bu da bir fırsat olarak değerlendirilmeli. Bulunduğu coğrafi konum itibarıyla da oldukça avantajlı ve üs olma özelliğine sahip. Tekstil, inşaat, gıda, paket ve ambalaj gibi sektörler potansiyel vadediyor. Gaziantep'te bu sektörlerde güçlü bir şehir" dedi. Webinarın moderatörlüğünü üstlenen GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner de, Bosna-Hersek ile başlayan webinar serisinin Romanya ve Sırbistan ile devam edeceğini belirterek "Bosna-Hersek ile olan ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek, Avrupa pazarında yeni hedefler belirlemek ve potansiyeli keşfedebilmek istiyoruz. Balkan ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizde yeni bir perspektif oluşturmak istiyoruz" dedi.