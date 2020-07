Yasağın kalktığı gün nikah kıydılar

KAHRAMANMARAŞ'TA her ikisi de hemşire olan Fatma Şimşek ile Mesut Kabakcı, 31 Mayıs'ta yapmayı planladıkları düğünü koronavirü salgını nedeni ile iptal edip nikah kıyarak dünya evine gidi. Fatma Şimşek, insanlar her ne kadar normal davransa da tehlikenin devam etiğini belirterek, "Pandemi hala devam ediyor ve biz de bunun içerisinde olduğumuz için daha iyi biliyoruz. Hem kendimizi he de başkalarını riske atmak istemedik" dedi. Hemşireler Mesut Kabakçı ile Fatma Şimşek, 2018'de Kahramanmaraş'ta aynı hastanede görev yaparken tanıştı. Çiftin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Ardından Mesut Kabakçı Gaziantep'in Nurdağı İlçesi Devlet Hastanesi'ne, Fatma Şimşek ise Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne atandı. Kabakçı ve Şimşek evlilik kararı aldı ve 31 Mayıs 2020'de düğün yapmaya karar verdi. Ancak bir süre sonra koronavirüs salgını başladı. Virüsün kalabalık ortamda daha kolay ve hızlı yayıldığının tespit edilmesi üzerine sağlıkçı çift, yasak kararlarından önce hem kendilerini hem de başkalarını riske atmamak adına düğünü iptal etti. Çift, düğün yasağının kalktığı gün salgının devam etmesi nedeniyle nikah kıyarak dünya evine girdi. Nikahın ardından fotoğraf çektirmek için eşiyle Kapıçam Botanik Bahçesi'ne gelen Mesut Kabakcı, düğün yapmasalar da çok mutlu olduklarını söyledi.