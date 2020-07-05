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1 öğretmen ve 9 öğrencide koronavirüs tespit edildi

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
OSMANİYE'NİN Kadirli ilçesinde özel ders veren 1 öğretmen ve 9 öğrencisinde koronavirüs tespit edildi. Edinilen bilgiye göre A.Ç. isimli öğretmen yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Öğretmen A.Ç.'ye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca filyasyon çalışmaları kapsamında özel ders verdiği 14 öğrencisine de korona testi yapıldı. Öğrencilerden 9'unda koronavirüs tespit edildi. Öğretmen ve öğrencileri Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin aileleri ve temas ettiği kişiler ise evlerinde 14 gün izolasyon altına alındı.
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1 öğretmen ve 9 öğrencide koronavirüs tespit edildi
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