200 bin işçiye korona eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan yaklaşık 200 bin işçiye koronavirüs salgınından korunma tedbirleri eğitimi vermeye başladı. Gaziantep Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve OSB yönetiminin yaptığı işbirliği protokolüyle başlayan eğitimcilerin eğitimin tamamlanmasının ardından 20 kişiden oluşan ekip tarafından günde 20 fabrikada işçilere korunma tedbirleri eğitimi veriliyor. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında yapılan "KOVİD-19 Bilgilendirme Eğitimi İş Birliği Protokolü" kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları eğitmenleri tarafından "KOVİD- 19 Virüsü'nden Korunma Tedbirleri Eğitimi" verilmeye başlandı. 2 vardiya halinde günde 20 fabrikanın çalışanlarına, virüse karşı korunma yolları, uyulması gereken temizlik kuralları ve sosyal mesafe konusunda bilgiler veren eğitmenler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hatırlatıcı afişleri de çalışma alanlarına asıyor. Verilen OSB'de üretim devam ederken çalışan çalışanların sağlığının korunması ve bilinçlendirilmesini sağlanarak, her bireyin kendi denetimini yapması hedefleniyor.