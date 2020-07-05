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Anamur’da Bayramı kutlandı

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Anamur’da Kabotaj Bayramı kutlandı
KABOTAJ ve Denicilik Bayramı tüm Türkiye'de kutlandığı gibi Anamur'da da törenlerle kutlandı. Kutlamalara Kaymakam İsmail Gültekin, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Anamur Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Savaş Cingöz, Belediye Başkan vekili Türkan Kasapoğlu, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılarak deniz şehitlerimiz anısına denize çelenk bırakıldı.Anamur Liman Başkanı Rıdvan Memiş, düzenlenen çelenk töreninde, Türk Bayrağının, Dünya Denizcilik Örgütünün belirlediği en üst seviyede dalgalandığını söyledi.
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Anamur’da Kabotaj Bayramı kutlandı
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