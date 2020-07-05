Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen webinar serilerinin beşincisine online davetli olarak katıldı. Webinar etkinliğinde "Bilgi Yönetiminin Karanlık Yüzü" başlıklı konuşmayı gerçekleştiren Prof. Dr. Sağsan, bilgi yönetimi alanındaki yanılgıları, örgütsel bilginin yönetiminde bireyin örtük bilgisinin önemini ve beşinci nesil bilgi yönetimini anlattı. Bilgi yönetimi alanındaki karanlık yüzün üç temel noktaya işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Sağsan, bunların sırasıyla bilginin gerçek anlamından saptırılması, bilginin örtbas edilmeye çalışılması ve bilginin uygunsuz veya kötüye kullanımı olduğunu söyledi.