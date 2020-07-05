Çamlık yeniden Erdemli Belediyesi’ne tahsis edildi

Göktepe Çamlığı, yeniden Erdemli Belediyesine tahsis edildi. İşletmesi daha önce Belediye tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne verilen Erdemli Talat Göktepe Çamlığı, Erdemli Kaymakamı Avni Kula'nın katıldığı toplantı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun imzaladığı protokolle yeniden Erdemli Belediyesine tahsis edildi. Uzun süredir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından işletilen ve ilçenin açık hava organizasyonları ile bölgeye gelen turistlerin denize girmek için muhakkak uğradığı Talat Göktepe Çamlığı imzalanan yeni protokolle Belediye'ye bağlandı. Protokolün ardından hemen alana geçen ekipler, pandemi sonrasında geçilen Kontrollü Sosyal Hayat kuralları çerçevesinde alanın kullanıma açılması için hazırlıklara başladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Talat Göktepe Çamlığı'nı en kısa sürede mevcut kurallara uygun hazırlayacaklarını belirtti. Pandemiye uygun oluşturulacak olan sosyal yaşam alanının Erdemli'ye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, alanın bitki tabiatının da korunarak daha da güzel hale getirileceğinin müjdesini verdi.