Carettaların zor yolculuğu başlıyor

17 kilometre sahiline, her yıl mayıs ayında gelmeye başlayan carettalar doğa dostu Ayşen Belpınar tarafından korunuyor. Anamur Milli Parklar Mühendisliği görevlilerinin en büyük yardımcısı olan Ayşen Belpınar sabahın ilk ışıklarıyla sahili boydan boya gezerek caretta yuvalarını koruma altına alıyor. Yuvaları olumsuz etkenlerden korumak için kafes ve uyarı levhalarına ihtiyaç olduğunu belirten Ayşen Belpınar, "160 civarında yuva tespit edildi. Son iki aydır sahile iniyorum, bulduğum yumurtlama alanına kargılarla eğreti kafes yapıyorum, uyarı yazılarını da kartona yazarak kafesin üzerine bırakıyorum" dedi. Belpınar, 12 yıldır gönüllü olarak caretta yuvalarını korumaya alarak yumurtlama alanını izlemeye çalışıyor.