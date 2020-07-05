Defne yağının sabun yolculuğu

en çok Hatay'da yetiştirilen defne, önce yağa sonrada sabuna dönüştürülüyor. Defnenin sabuna yolculuğu ise teknolojiye inat geleneksel yöntemlerle yapılıyor. El yapımı defne sabununun faydaları ise saymakla bitmiyor. Mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen defne sabunu birçok saç ve deri hastalıklarına karşı sac ve deriyi koruyor. Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellediği bilinen defne sabunu saç dökülmesinin de önüne geçer. Hatay'a özgü defne ve zeytin yağından elde edilen, mantar, egzama gibi deri hastalıklarına karşı da faydalı olduğu bilinen Defne sabunu, yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Daha çok Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde üretimine devam edilen defne sabunu gelişen teknolojiye inat günümüzde ede gelen9eksel yöntemlerle üretiliyor. İyi bir defne sabununun özelliği ise sadece defne ve zeytinyağının kullanılmasından geçiyor. Sabun yapımında yüzde 100 defne yağının da kullanılmasının çok önemli olduğunu belirten Necati Havare, defne yağının iyi süzülmemesi halinde çıkacak olan sabunun kalite anlamında iyi olamayacağını söyledi.