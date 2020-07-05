Domates tarlada 60 kuruşa düştü

geçen ay hasatla birlikte tarlada kilosu 3 liradan satılan domates, 60 kuruşa kadar düştü. Çukurova'nın bereketli topraklarında dört mevsim onlarca ürünün hasadı yapılıyor. Geçen ay kentteki 29 bin dönüm alanda ekili domatesin hasadı Haziran ayında başladı. İlk hasat yapıldığı dönem tarlada 3 liradan satılan domatesin kilosu 60 kuruşa kadar geriledi. Yaklaşık 225 bin ton rekoltenin beklenen domateste fiyatların düşmesi çiftçiyi üzerken, tüketiciyi sevindiriyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kentte domates hasadının devam ettiğini söyledi. Kentte havaların hasat öncesinde serin gittiği için verimin yüksek olduğunu söyleyen Doğan, "Dönüme 6 ton ile 8 ton arasında verim alınmakta" dedi. "Tarlada fiyatı geçen hafta 2 liraydı. Şu an havaların ısınması ve Aydın, Amasya, Tokat ile Manisa gibi illerde domatesin çıkmasından dolayı fiyatlarda gerileme oldu" diye konuşan Doğan, "Şu an fiyat 60 kuruş ile 80 kuruş arasında değişmekte. 2 haftaya kadar kent genelinde domates bitecektir. Çiftçimiz ilk başlarda umduğunu buldu ancak bugünlerde hasat bolluğu yaşanmakta ve fiyatlar düştü" dedi.