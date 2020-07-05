Fuhuş şebekesine 11 tutuklama

Adana polisi tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12'si kadın 17 zanlı adliyeye sevk edildi. Üniversitede maddi durumu iyi olmayan genç kızları fuhuş batağına sürüklediği iddia edilen şebekenin WhatsApp üzerinden kızların fotoğraflarını erkeklere gönderdiği öne sürüldü. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 11 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılık talimatıyla 30 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şok baskınlarda, 20'si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin liderliğini G.B. adında bir kadının yaptığı zanlının erkeklere kadın ayarlayıp komisyon aldığı ayrıca telefonunda fuhuş yapacak kadınları katalog haline getirdiği öne sürüldü.Ayrıca üniversitede matematik öğretmenliğinde okuyan B.E.'nin de şebekenin üniversite sorumlusu olduğu, maddi durumu iyi olmayan öğrencileri bulup fuhuş yapmaları halinde para kazanmaları vadiyle kandırarak cinsel ilişkiye zorladığı iddia edildi. H.Y. adındaki kadının ise yine parayı ihtiyacı olan ve kimsesiz yaşı küçük kızları bularak fuhşa sürüklediği öne sürüldü. Zanlının müşterilere de kızların yaşı küçük olduğunu söylemediği bu yöntemle 4 kız çocuğuna fuhuş yaptırdığı iddia edildi.Emniyetteki sorguları tamamlanan 33 zanlıdan 16'sı alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 17 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 11 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken 6 zanlı ev hapsi cezasına çarptırıldı.