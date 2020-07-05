İhracat tırmanışa geçti

ihracatı Haziran ayında geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 51,9 oranında artışla 648 milyon 540 bin dolar olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgının nedeniyle Mart-Nisan-Mayıs aylarında ihracatı düşen Gaziantep'te Haziran ayında yaşanan yükseliş sanayicileri sevindirdi. İhracatta normalleşmenin başladığını, artışın sevindirici olduğunu söyleyen Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre tüm zorluklara rağmen bu rakamların elde edilmesini sağlayan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Gaziantep'in aylık ve dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldığına dikkati çeken Adnan Ünverdi, salgın nedeniyle Ocak-Haziran döneminde ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında düşüşle 3 milyar 447 milyon 686 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, Ocak-Haziran 2019 ihracatının 3 milyar 608 milyon 355 bin dolar olduğunu anımsattı. Geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinin uzun sürmesi sebebiyle Haziran ayında toplam iş günü sayısının 15'te kaldığını hatırlatan Ünverdi, bu yıl böyle bir durum olmamasına rağmen Covid-19 gibi büyük bir salgına karşı mücadele verildiğinin altını çizdi.