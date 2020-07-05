Kazazedeye sosyal mesafe

meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü için en talihli kazazade dedirtecek görüntüler ortaya çıktı. Şehitkamil ilçesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde Emniyet Müdürlüğü önünde Sedat L. idaresindeki motosiklet ile M.K. yönetimindeki bir araç çarpıştı. Kazada motosikletten düşen ve yaralanan sürücü Sedat L. kendisini yere attı. Son dönemlerde kentte artan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kimsenin yaklaşmadığı yaralının yardımına ise kaza esnasında yoldan geçen bir doktor ile emniyet müdürlüğündeki kazayı gören polisler yetişti. Sıcak hava nedeniyle hayli zorlanan yaralıya ilk müdahaleyi başından ayrılmayan doktor yaptı. Sık sık yaralıyı konuşturan doktor, zaman zaman ise yaralının elini ve ayağını ise soğuk suyla ovaladı. Genelde yaralının etrafıında toplanan vatandaşlar ise bu kez alışılmışın dışında görüntü sergiledi. Vatandaşlar yaralıdan uzakta durduğu kaza sonrasında bir vatandaş ise sıcak havada zorlanan yaralıyı görünce elindeki soğuk suyu yaralıya müdahale eden doktora verdi.