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Şahinbey’in seferleri başladı

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Şahinbey’in Çanakkale seferleri başladı
ÇANAKKALE Zaferi'nin 100. yıl dönümünde gençlere milli mücadelenin önemini ve o dönemde yaşanılan kahramanlıkları anlatma amacıyla Gaziantep'ten Çanakkale'ye günübirlik uçak seferleriyle 4 yılda 79 bin kişiyi şehitler diyarına götüren Şahinbey Belediyesi seferleri yeniden başlattı. "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" sloganıyla başlatılan Gaziantep-Çanakkale uçak seferleriyle ilçedeki lise öğrencilerini Çanakkale'ye götürerek destansı direniş ve zaferin yaşandığı mekanları ziyaret ettiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilk seferde öğrencilerle birlikte Çanakkale'ye gitti. Tahmazoğlu, bu yıl sayıyı 105 bine çıkaracaklarını bildirdi.
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Şahinbey’in Çanakkale seferleri başladı
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