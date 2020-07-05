Sanatçı Nazarkulov, üç eserini tuvaline yansıttı

Yerlan Nazarkulov, Kıbrıs Sanat Müzesi için, "Bella Pais Manastırı (Abbaye de la Paix)" "Koloş Kalesi" ve "Lefkoşa'nın Fethi" adlı eserlerini tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre daha önce de Kıbrıs'ın tarihi mekanlarından St. Barnabas Kilisesi, Hala Sultan Camii ve Girne Kapısı'nı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için tuvale yansıtan sanatçı Yerlan Nazarkulov, yine Kıbrıs'ın önemli tarihi ve turistik yerlerinden Girne'de Akdenizi kucaklayan tepelerinde yer alan orijinal adı Abbaye de la Paix olan "Bella Pais Manastırı", Limasol'a bağlı Koloş köyünde yer alan "Koloş Kalesi" ve Osmanlı askerleri ile Venedik askerleri arasında meydana gelen zorlu mücadeleyi tasvir ederek "Lefkoşa'nın Fethi" ni tuvale yansıttı.