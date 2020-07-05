Şehidin anısına büyük saygısızlık

Mardin Kızıltepe ilçesinde şehit olan Polis Memuru Ömer Akcan'ın için yaptırılan hayrat çeşmesi kim olduğu bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ilk geceden parçalandı. Şehit Polis Memuru Ömer Akcan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görevini yaptığı esnada bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu 22 Nisan 2010'da şehit düştü. Şehit Akcan, geride 2 çocuk ve gözü yaşlı bir eş bıraktı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çocuklarının isteği üzerine adına yaptırılan hayrat kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve İslahiye merkezde bulunan Cumhuriyet İlkokuluna zenginleştirilmiş Z-Kütüphane yapılarak ismine şehit Şehit Polis Ömer Akcan'ın adı verilmişti. Şehidin memleketi olan Gaziantep'in İslahiye ilçesi Arpalı Mahallesinde kayınbabası Mehmet Kahramanlı tarafından adına yaptırılan hayrat çeşmesi yapıldığı ilk geceden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Bu konunun peşini bırakmayacağını söyleyen Kahramanlı, Jandarmaya şikayetçi olduğunu söyledi.Kahramanlı, "Şehidin çocukları, babamızın hayrına bir hayrat yap dediler. Burayı seçtim kendi arazimiz, kendi malımızın içinde 20 metre yer bağışladım. Köy için gelen geçen su içsin istedik. Yalnız kimisinin gözü çekemedi gereksizler, yaptığımız günün gecesi burayı kırdılar üzerindeki güller çocukları birisi küçük oğlan diğeri büyük oğlan birisi Mustafa diğeri Mehmet, şehit damadımın aynı zamanda dayımın oğlu 2010 yılında Mardin Kızıltepe de şehit oldu. Pusuya düşürdüler, bizde buraya bir yer yapalım dedik. Hayrına gelen geçen kişiler kurdu kuşu su içsin diye jandarmaya şikayetçi olduk, bunu yapan hainin ensesindeler her an yakalanır diye düşünüyoruz. Allah ordumuza milletimize güç kuvvet versin. Bu şehit sadece benim değil tüm Türkiye'nin şehidi" dedi.