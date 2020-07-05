Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Şimşek pusuda

Şimşek pusuda

bugün Altay’ı konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak müsabakayı kazanmak isteyen Mavi Şimşekler, Süper Lig’e yükselme adına kritik bir virajı aşmak istiyor

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Şimşek pusuda
TFF 1. Lig'in 32. haftasında bugün saat 20.00'de Altay'ı konuk edecek Adana Demirspor, geride kalan maçlarını kayıpsız geçip Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor. Hazırlıklarını teknik direktör Cüneyt Dumlupınar gözetiminde tamamlayan mavi-lacivertli ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Kulüp Başkanı Murat Sancak takımı yine yalnız bırakmadı ve oyuncularından galibiyet istedi.

SÜPER LİG'İ İSTİYORUZ
Teknik adam Cüneyt Dumlupınar, kalan her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Oynayacağımız en önemli maç, Rakip ayırt etmiyoruz. Altay maçını sadece Adana Demirspor olarak değil, Adana olarak oynayacağız. Hedefimiz hiç değişmedi. Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak" dedi.

SANCAK: BU İŞİ BAŞARACAĞIZ
Başkan Sancak, "Altay maçına odaklandık. Bu oyuncular her şeyi hak ediyor. Oyuncularımız Altay maçında da ellerinden geleni yapacaktır. Altay'ı da yenerek hedefimize yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz. Tek hedefimiz Süper Lig'e direkt çıkmak. Temennimiz, arzumuz bu yönde. Allah müsaade ederse bu işi başaracağız" dedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şimşek pusuda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA