Şimşek pusuda

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FF 1. Lig'in 32. haftasında bugün saat 20.00'de Altay'ı konuk edecek Adana Demirspor, geride kalan maçlarını kayıpsız geçip Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor. Hazırlıklarını teknik direktör Cüneyt Dumlupınar gözetiminde tamamlayan mavi-lacivertli ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi.
Kulüp Başkanı Murat Sancak takımı yine yalnız bırakmadı ve oyuncularından galibiyet istedi.
SÜPER LİG'İ İSTİYORUZ
Teknik adam Cüneyt Dumlupınar, kalan her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Oynayacağımız en önemli maç, Rakip ayırt etmiyoruz. Altay maçını sadece Adana Demirspor olarak değil, Adana olarak oynayacağız. Hedefimiz hiç değişmedi.
Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak" dedi.
SANCAK: BU İŞİ BAŞARACAĞIZ
Başkan Sancak, "Altay maçına odaklandık. Bu oyuncular her şeyi hak ediyor. Oyuncularımız Altay maçında da ellerinden geleni yapacaktır. Altay'ı da yenerek hedefimize yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz. Tek hedefimiz Süper Lig'e direkt çıkmak. Temennimiz, arzumuz bu yönde. Allah müsaade ederse bu işi başaracağız" dedi