Şimşek pusuda

FF 1. Lig'in 32. haftasında bugün saat 20.00'de Altay'ı konuk edecek Adana Demirspor, geride kalan maçlarını kayıpsız geçipKulüp Başkanı Murat Sancak takımı yine yalnız bırakmadı ve oyuncularından galibiyet istedi.Teknik adam Cüneyt Dumlupınar, kalan her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Oynayacağımız en önemli maç, Rakip ayırt etmiyoruz.Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak" dedi.Başkan Sancak, "Altay maçına odaklandık. Bu oyuncular her şeyi hak ediyor. Oyuncularımız Altay maçında da ellerinden geleni yapacaktır. Altay'ı da yenerek hedefimize yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz. Tek hedefimiz Süper Lig'e direkt çıkmak. Temennimiz, arzumuz bu yönde. Allah müsaade ederse bu işi başaracağız" dedi