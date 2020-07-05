Sumudica: Türk pasaportu istiyorum

SÜPER Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, "Ben burada güzel futbol oynattığımı düşünüyorum.diye konuştu. Denizlispor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Rumen çalıştırıcı, "Rakibimize karşı açık bir futbol oynadık. Güçlü bir rakip olduğumuzu gösterdik. Deplasman olmasına rağmen hücum etmek için sahaya 2 forvetle çıktık. Rakibimizin sadece ceza sahası dışından çektiği bir şut var, o da direkten döndü.dedi. Sumudica, "Pandemi dolayısıyla verilen aradan sonra hiçbir maçımızı kaybetmedik, 3 beraberlik, 1 galibiyet aldık. Bu da çok önemli bizim için.Takımımı motive etmeye çalışacağım. Tatilde değiliz" diye konuştu.