Yasak kalktı gelin ve damatlar akın etti

KORONAVİRÜS nedeniyle bir süre yasak olan düğün ve nişanlara izin verilmesinin ardından Kahramanmaraş'ta gelin ve damatlar salondan önce hatıra fotoğrafı için Kapıçam Botanik Bahçesi'nin yolunu tuttu. Evlenecek çiftlerin çok beğendiği Kapıçam Botanik Bahçesi; suni göletleri, iskeleleri, 400 endemik odunsu ve otsu bitki çeşidiyle fotoğrafçılar için açık hava fotoğraf stüdyosu oldu. Doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu'nda şehrin girişinde yer alan Kapıçam Botanik Bahçesi, düğün ve nişan yasaklarının kalmasıyla birlikte yeniden gelin-damatları ağırlamaya başladı. 11 hektar gibi devasa alanda 400 nadir, endemik otsu ve odunsu bitkiyi bünyesinde barındıran, 3 de suni gölet bulunan bahçe, bu özellikleriyle son yıllarda düğün ve nişan çekimlerinde hem fotoğrafçıların hem de gelin-damatların vazgeçilmezi oldu.