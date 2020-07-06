Adana sanatın merkezi oluyor

ADANA'DA, dans, şan, temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk alanlarında hizmet verecek olan Reverans Sanat Merkezi açıldı. Reverans Sanat Merkezi kurucularından Özge Durmuşcan, eğitim konusunda Adana'da profesyonel bir isim ile çalışmak için hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Şu sıralar, Bir Zamanlar Çukurova dizinde Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat ile gerekli görüşmeleri yaparak Adana'da ilk defa profesyonel bir oyuncu tarafından kamera önü oyunculuk eğitimi düzenleyen kurum olduk" dedi. Durmuşcan, eğitmenleri akademisyenlerden ve alanında profesyonel olan kişilerden seçtiklerini ifade ederek, "Oyuncularımızın sektörde başarılı yerlere gelmesini istiyoruz. Yeni sezonda portföyümüze ekleyeceğimiz bir alanda menajerlik ve cast olacak. Her zaman kullandığım bir söz vardır "Bu hayatta herkesin bir imzası olmalı" biz de imza atabilenlerden olmak istiyoruz" dedi.