Demir’den Silifke spor tesislerine inceleme

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Silifke ilçesindeki spor tesisleri ile Gençlik Kamplarında incelemelerde bulunarak gençlerle bir araya geldi. Demir'e Silifke'deki incelemelerine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Mehmet Ali Avcı, Yurt İdare Şube Müdürü Yüksel Zeybek ve Yatırım İnşaat Şube Müdürü Abdullah Çakmak
eşlik etti. Kapızlı'daki gençlik kamplarını ziyaret ederek İlçe Müdürü Türe'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, ilçede faaliyet gösteren spor tesisleri gezerek incelemelerde bulundu. Silifke ilçesinin tarihi kültürel zenginliği ile tarım ve turizm potansiyelinin yüksek ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Demir, "İl müdürlüğü olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz"
dedi.