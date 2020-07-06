Demir’den Silifke spor tesislerine inceleme

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Silifke ilçesindeki spor tesisleri ile Gençlik Kamplarında incelemelerde bulunarak gençlerle bir araya geldi. Demir'e Silifke'deki incelemelerineeşlik etti. Kapızlı'daki gençlik kamplarını ziyaret ederek İlçe Müdürü Türe'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, ilçede faaliyet gösteren spor tesisleri gezerek incelemelerde bulundu. Silifke ilçesinin tarihi kültürel zenginliği ile tarım ve turizm potansiyelinin yüksek ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Demir,dedi.