Gönüllülere sertifika verildi

MERSİN Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, orman yangınlarıyla daha etkin ve hızlı mücadele etmek amacı ile hayata geçirmek amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün ''Orman yangınlarında görev alacak gönüllülere'' yönelik orman yangını eğitimi verdiklerini ve eğitimi başarı ile bitirenlere sertifikalarını verdiklerini söyledi. Bölge müdürü Akduman, "Mersin olarak orman yangınlarına en hassas bölgelerin başında yer almaktayız. Orman yangınlarına ilk müdahale ekiplerine yardımcı olmak ve lojistik destek sağlamak amacı ile Bakanlığımızın başlattığı orman yangınlarına erken müdahale projesinden biri olan gönüllü orman yangıncılarına teşekkür ediyorum" dedi. Akduman, koronavirüs salgınından dolayı, 450 kişinin eğitimini tamamlayabildiğini ve belge verildiğini ifade ederek, ''Bundan sonra uygun görülen tarihlerde eğitimlere devam edilecektir'' dedi. Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü ise, ''Hiçbir ormancı hiçbir orman köylüsü bölgesinde ve ormanlarında yangın çıkmasını istemez. Ancak olası yangınlara karşı da tedbirlerimizi almak zorundayız" dedi.