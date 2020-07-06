Melih ABİ: Sinanpaşa Köprüsü’nü kullanan motosiklet sürücüleri yayaları korkutuyor

Adana'da Sinanpaşa Köprüsü herkes bilir.Doğu ile batıyı birbirine bağlayan yaya köprüsü.Köprünün girişlerinde eskiden engeller vardı.Demir çubuklar söküldü veya kırıldı.Köprü sadece yaya kullanımına açıktı.Ama artık bu özelliğini kaybetti.Çünkü motosiklet yoluna döndü.Yayalar için tehlike de başladı.Girişteki engeller varken motosikletliler burayı kullanamıyordu.Onları kırdılar yol motosikletlilere açıldı.Belediye ne yapar?Bu nasıl belediyeciliktir?Köprüde tedbir almak için ne bekliyorlar?Kaza olmasını mı?Eskiden olduğu gibi buraya bir engel koyun.Ya da başka bir çözüm bulun.Motosiklet geçişini engelleyin!Yayaları tedirgin etmeyin!Köprü kopup yere çakılırsa bunun hesabını veremezsiniz!İnsanlar korkuyor, korkuyor!Anladınız mı?YAVUZLAR Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde çalınan rögar kapağının tehlike yarattığını yazmıştım. Oraya konan beton kapağın da sürücülere korkulu anlar yaşattığını belirtmiştim. ASKİ kanalizasyon ekipleri mevcut sorunu çözdü. Rögar kapağı yerine uygun bir şekilde yerleştirildi. Bize de yapılan yerin fotoğrafını gönderdiler. Duyarlı davranışları nedeniyle okurumuz adına ASKİ'ye teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi eleştiriyoruz ama yapılan işleri de takdir ediyoruz!