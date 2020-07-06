Seyhan Halk Eğitim’den online sergi

ADANA'DA, Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binlerce kursiyerinin ilk etapta yüz yüze, daha sonra online eğitimle meydana getirdiği eserlerini, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda sergiliyor. Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cavidan Gülnar Çeliğ, serginin açılışında yaptığı konuşmada, uzaktan eğitim kapsamında kursiyerlere ders notları, videolar ulaştırdıklarını ve canlı yayınla eğitimler verildiğini ifade etti. Çeliğ, "Seyhan Halk Eğitim Merkezi olarak; her yıl yüz yüze yaptığımız eğitim ve yıl sonu sergilerimizi, bu yıl dünyada ve ülkemizde görülen Korona virüs salgını nedeniyle yapamadık. Toplum olarak kenetlendiğimiz bu süreçte; milli seferberlik ruhu ile çalışmaya devam ederek, öğretmenlerimiz uzaktan eğitim ile çalışmalarını sürdürdüler ve kursiyerlerimizi eğittiler. Öğretim yılı başından itibaren yüz yüze verilen, salgın döneminde uzaktan online devam eden eğitimler sonucu; kursiyerlerimiz tarafından büyük özveri ile üretilen el emeği göz nuru binlerce ürün, online ortamda sadece vatandaşlarımızın değil, dünyanın dört bir yanındaki ilgililerin ziyaretine sunuldu" dedi.