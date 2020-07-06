Seyhan Nehri yosunlar nedeniyle yeşile büründü

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı yılan hikayesine dönen Girne Köprüsü'nün genişletme projesin çalışmaları sırasında Seyhan Nehri'nin suyu kesilince nehir yosun akınına uğradı. Yosunlar nedeniyle tamamen yeşile bürünen nehirde pis kokular çevreye büyük rahatsızlık verirken, sineklerin de üremesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Belediye buna bir an önce çözüm bulmalı. Kokudan dolayı bölgeden geçemiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Seyhan Nehri'nin su akıntısı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı devam eden Girne Köprüsü'nün genişletilmesi projesinde iskele çalışmasından dolayı durduruldu. Akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu. Yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. Yosun nedeniyle bölgede kirli görüntü ve kötü oluşmasına rağmen belediyenin temizlik yapmaması tepkilere neden oldu. Nehir kenarında çay bahçesi işleten Şerif Akçakoca, manzaranın çok kötü olduğunu ve buna çare bulunması için beklediklerini belirtti. İnsanların bu bölgeye güzel vakit geçirmek ve dinlenmek için geldiğini kaydeden Akçakoca, "Köprü genişletme çalışmaları için suyu kestiler. Su seviyesi alçak olduğundan temizleme çalışmaları da verimli olmuyor. İnsanlar burada güzel vakit geçirmek isterken yosundan dolayı kötü koku ve sivrisinekle karşılaşıyor. Gelen, manzarayı görünce geri gidiyor. Benim iş yerim bomboş kaldı. İnsanların kokudan dolayı midesi bulanıyor" dedi.