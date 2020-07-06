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Terör gruplarıyla bağlantısı çıktı tutuklandı

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Terör gruplarıyla bağlantısı çıktı tutuklandı
ADANA'DA, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen S.S'nin yakalanması çalışma başlattı. Adresi belirlenen zanlı S.S, operasyonla kentteki evinde gözaltına alındı. Türkiye'de para toplayarak Suriye'deki terör gruplarına gönderdiği iddia edilen S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Terör gruplarıyla bağlantısı çıktı tutuklandı
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