Vali Coşkun havada brifing aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı son valiler kararnamesi ile Osmaniye'den Kahramanmaraş'a atanan Vali Ömer Faruk Coşkun kentin sosyal- ekonomik ve güvenlik alanında bilgi almayı sürdürüyor. Vali Ömer Faruk Coşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğ. Gn. Yusuf Ziyaddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı K. Albay. Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte Kale üst bölgesini ziyaret edip bölgede yapımı devam eden yatırımları da havadan inceleme fırsatı buldu. Vali Coşkun, helikopterden gözlemlediği bölgelerin asayiş ve güvenliği konusunda Tuğ. Gn. Yusuf Ziyaddin Cavlak ve K. Albay Numan Öksüz'den harita üzerinden sorularına cevap aldı. Vali Coşkun beraberindekilerle birlikte Engizek ve Ayran Dağı ile Nurhak-Çağlayancerit ilçeleri arasındaki mesafeyi kısaltarak, iki ilçenin etkileşimini ve gelişimini artıracak olan güvenlikli yolda devam eden çalışmaları da inceledi.