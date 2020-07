Yavru maymun anne şefkatini kardeşte buldu

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'ne yeni katılan down sendromlu yavru makak maymunu anne şefkatini kardeşlerinde buldu. Geçtiğimiz günlerde yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan ve operasyonla yakalanan makak maymunu yavruları koruma altına alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilmişti. Yapılan sağlık kontrolü sırasında makak maymunlarından birisinin down sendromlu olduğu tespit edilmişti. Down sendromlu maymuna en büyük ilgiyi kardeşleri gösteriyor. Bir an olsun yanından ayırmadıkları kardeşlerini besliyorlar. Sürekli olarak 2 kardeşin ortasından ayrılmayan dowm sendromlu makak maymunu kendini güvende hissediyor. Down sendromlu yavruya kardeşlerinin büyük bir özenle sahip çıktığını söyleyen Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, " Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınan maymunlardan bir tanesi de down sendromlu olduğunu fark ettik. Fakat bu yavru maymunu kardeşlerinden ayırmadık. 3 kardeş aynı yerde yaşıyorlar. Kardeşleri güçsüz ve yeterince beslenmeyen kardeşleriyle sürekli ilgileniyor. 2 kardeşiyle birlikte barınakta yaşıyor" dedi.