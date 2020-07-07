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40 derece sıcakta eserini resmediyor

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
40 derece sıcakta eserini resmediyor
MERSİN'DE ressam Nazife Bilgin Hazar, nemle birlikte yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcakta Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eserinin reprodüksiyonu bir binanın dış cephesine resmetmek için günde 10 saat çalışıyor. Toroslar Belediyesi, eskiyen ve zamanla yıpranan binaların dış cephelerini sanat eserine dönüştürme projesini sürdürüyor. Belediyenin, 2017 yılında 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesi kapsamında Güneykent Mahallesi'nde bulunan konutların dış cepheleri güzelleşecek. Ressam Bilgin, 21'inci yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelen Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eserinin reprodüksiyonu tamamlamak için 15 gündür, 10 metre yükseklikte nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcakta fırça sallıyor
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40 derece sıcakta eserini resmediyor
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