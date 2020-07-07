Adana’dan süper döneceğiz

TFF 1. Lig'in 32'inci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden'da teknik direktör Mehmet Altıparmak,dedi. Altıparmak, anlamlı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Şehre 53 yıl sonra şampiyonluğu getireceklerini söyleyen Altıparmak,dedi. Altıparmak,diye konuştu.