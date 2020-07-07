Adana’dan süper döneceğiz

TFF 1. Lig'in 32'inci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Hatayspor
'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"
dedi. Altıparmak, anlamlı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Şehre 53 yıl sonra şampiyonluğu getireceklerini söyleyen Altıparmak, "Çok mutlu ve heyecanlıyız"
dedi. Altıparmak, "Maçın içerisinde çok net pozisyonlarımız oldu, çok önce de kopartabilirdik ama gol geç geldikçe oyuncuların üzerindeki stres daha da fazlalaştı. Allah'a çok şükür maçın sonunda da olsa galibiyete ulaştık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İnşallah haftaya Adanaspor maçını galibiyetle kapatıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"
diye konuştu.