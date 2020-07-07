Hobi bahçesinden ihtiyaç sahiplerine

OSMANİYE Gençlik Merkezi'nde yetiştirilen meyve ve sebzeler kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Merkezin bahçesine kurulan hobi bahçelerinde gönüllü gençlerin ekiminden hasadına kadar emek verdiği domates, biber, bamya, kavun, karpuz gibi meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamsında ara verdikleri hobi bahçesindeki çalışmalara yeniden başlandığını dile getiren Gençlik merkezinin müdürü Bozyel, ''Kovid-19 salgını dolayısıyla hobi bahçesinde gençlerimize yönelik çalışmalar yapamamıştık" dedi. Bozyel, "Normalleşmeye geçilmesi dolayısıyla gençlik merkezimizde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yeniden faaliyetlere başladık. İlk iş olarak da hobi bahçemizi düzenledik.'' dedi. Bozyel, hobi bahçesinde ihtiyaç sahibi aileler yararına sebze ve meyve yetiştirildiği için gençlerin çalışmaya önem verdiğini ifade etti.Hobi bahçesinde çeşitli meyve ve sebzelerin büyük bir titizlikle ve özenle yetiştirildiğini anlatan Bozyel, "Gençlik merkezimizde çok çeşitli kurslar ve gençlerimizi becerilerini geliştirecek faaliyetlerimiz oluyor. Amacımız, üreten gençlik merkezi anlayışına uygun çalışmalar yapmaktır. Hobi bahçemizde domates, biber, bamya, kavun, karpuz gibi meyve ve sebze yetiştiriyoruz. Ürünleri, ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz" dedi.