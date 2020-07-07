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İlayda ve İrfan dünyaevine girdi

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
İlayda ve İrfan dünyaevine girdi
HATAY'IN İskenderun ilçesinde merhum Adnan Tink'in kızı İlayda Tink, İrfan İsmetoğulları ile dünya evine girdi. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı düğünde nikah sırasında renkli görüntüler yaşandı. Nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz" sorusuna gelin tereddüt etmeden "evet" cevabı verirken, damat kendisine soru yöneltildiğinde ayaklarını kaldırarak gelinin ayağına basmasından kurtulmaya çalıştığı anlar davetlileri güldürdü. "Son pişmanlık fayda etmez" şarkısının çalındığı anlarda damada "ayaklarını indir" baskısı yapıldı. Baskı üzerine damat ayağını indirerek gelinin basmasına izin verdi. Nikah cüzdanını eline alan gelin "bastık mı bastık" diyerek nikah cüzdanını gösterirken, damat "'ayağımı kaldırdım basmasın diye ama herkes bassın' dedi. Baş parmağım yok sanki" dedi. Sosyal mesafe kurallarına göre az sayıda davetlinin kabul edildiği düğün renkli görüntülerle son buldu.
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İlayda ve İrfan dünyaevine girdi
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