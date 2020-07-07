Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Kanseri yendi saksı üretimine başladı

Kanseri yendi saksı üretimine başladı

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Kanseri yendi saksı üretimine başladı
KAHRAMANMARAŞ'TA kansere yakalandıktan sonra gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Hacı Ali Deligöz'ün, hastalık sürecinde hobi olarak başladığı saksı üretimi ekmek kapısı oldu. Dulkadiroğlu Mahallesi'nde duvar dekorasyon işiyle uğraşan 54 yaşındaki Deligöz'e, 2017'de gittiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'nde kan kanseri teşhisi konuldu. Deligöz, hastalığı nedeniyle hem Necip Fazıl Şehir Hastanesi hem de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Bu süreçte moralini yüksek tutmaya çalışan Deligöz, bir hobi bulmak için araştırma yaptı. İnternette izlediği videodan etkilenen Deligöz, kumaş ve çimentoyu birleştirip saksı yapmaya başladı. Deligöz, kalıplar üzerinde şekil verip boyayarak birbirinden farklı saksılar üretti. İki yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Deligöz, hobi olarak yapmaya başladığı saksıları pazarlayarak gelir elde ediyor. Deligöz, kanseri yenmenin yanında yeni bir meslekle yaşama tutunmanın sevincini yaşadığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanseri yendi saksı üretimine başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA