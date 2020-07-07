Kanseri yendi saksı üretimine başladı

KAHRAMANMARAŞ'TA kansere yakalandıktan sonra gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Hacı Ali Deligöz'ün, hastalık sürecinde hobi olarak başladığı saksı üretimi ekmek kapısı oldu. Dulkadiroğlu Mahallesi'nde duvar dekorasyon işiyle uğraşan 54 yaşındaki Deligöz'e, 2017'de gittiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'nde kan kanseri teşhisi konuldu. Deligöz, hastalığı nedeniyle hem Necip Fazıl Şehir Hastanesi hem de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Bu süreçte moralini yüksek tutmaya çalışan Deligöz, bir hobi bulmak için araştırma yaptı. İnternette izlediği videodan etkilenen Deligöz, kumaş ve çimentoyu birleştirip saksı yapmaya başladı. Deligöz, kalıplar üzerinde şekil verip boyayarak birbirinden farklı saksılar üretti. İki yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Deligöz, hobi olarak yapmaya başladığı saksıları pazarlayarak gelir elde ediyor. Deligöz, kanseri yenmenin yanında yeni bir meslekle yaşama tutunmanın sevincini yaşadığını söyledi.