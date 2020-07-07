TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor
'da hesap zamanı başladı. Erzurum galibiyeti sonrası 'herşey bitti' düşüncesi takım üzerinde olumsuz bir baskı yarattı.
Teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar
, aldıkları 1 puanın da önemli olduğunu söyledi. Dumlupınar: "Belki puan kaybetmiş gibi görünebiliriz ama aldığımız 1 puan belki bizi şampiyon yapacaktır. Kalan 2 maçımızı kazanıp Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz"
ifadelerini kullandı. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek ipleri ellerine aldıklarını ifade eden Dumlupınar, "Kalan 3 maçı kazandığımız takdirde Süper Lig biletini alacağımızı biliyorduk. Devreye girerken penaltı kazandık, Erkan Zengin'in golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdik. İkinci yarı Hamidou Traore ikinci sarı karttan oyundan atıldı. 10 kişi kalmamız Altay karşısında planlarımızı bozdu. 2-1 geriye düştükten sonra reaksiyon verdik, 2-2'yi bulduk"
dedi.
'Şimşek gibi devam'
Karşılaşma sonrasında mavi-lacivertlilere en büyük destek AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mavi düşlerin gerçek olacak"
diyerek Adana Demirspor'un şampiyon olacağını belirtti. Çelik, "Şampiyonluk yolunda önemli 'Bir' puan alan Adana Demirspor'umuzu kutluyorum. Sağlam adımlarla, şimşek gibi devam" dedi.