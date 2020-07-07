Mavi düşlerin gerçek olacak

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan'da hesap zamanı başladı.Teknik sorumlusu, aldıkları 1 puanın da önemli olduğunu söyledi. Dumlupınar:ifadelerini kullandı. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek ipleri ellerine aldıklarını ifade eden Dumlupınar,dedi.Karşılaşma sonrasında mavi-lacivertlilere en büyük destek AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,diyerek Adana Demirspor'un şampiyon olacağını belirtti. Çelik, "Şampiyonluk yolunda önemli 'Bir' puan alan Adana Demirspor'umuzu kutluyorum. Sağlam adımlarla, şimşek gibi devam" dedi.