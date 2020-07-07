Melih Abi: Kahramanmaraş’ta 17 bin dekar alan temiz suya kavuşmayı bekliyor

Maraş altı ovası olarak bilinen ve toplamda 17 bin dekar alanı kapsayan bu bölgede yıllardır çiftçiler tarlalarını Kahramanmaraş'ın Uzunoluk bölgesinden başlayıp Hayrullah mahallesi ve Aksu nehrinden Sır barajına uzanan kanalizasyon suyu ile suluyorlar.17 bin dekar alanda yetiştirilen sebze ve meyve ve diğer ürünler maalesef pis su ile sulanıyor ve sadece şehir değil buradan çıkan ürünlerin gittiği bölge halkı bu pis sularda yetişen ürünleri yemek zorunda kalıyor.Oysa Menzelet Barajından Hatay'ın Amik Ovası'na kadar uzanan bu sulama kanalının projesinde bölgeye de temiz su verilecekti.Ne yazık ki bu yapılmadı.Bölgede çiftçilik yapan bir okurumuzdan aldığım şikayet şöyle:"Bizler bu bölgede ürün yetiştiren çiftçiler olarak bu sulama kanalından yararlanmak her yıl DSİ'ye binlerce lira sulama bedeli ödemek gibi külfet altına girecek olsak bile bundan kaçmıyoruz.Sulama kanalındaki sudan bizim yani 17 bin hektar alanda bulunan çiftçilerinde yararlandırılmasını istiyoruz.Tüm dünyada ortaya çıkan ve bugüne kadar onbinlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsden ortaya çıkan temizlik ve hijyenin insan hayatındaki öneminin ne olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok.Bu haklı isteğimiz ve mağduriyetimizin sizlerin aracılığı ile DSİ yetkililerine ileterek çözüm bulacağımızı umuyorum." Haklı bir istek.Ama hem hijyen açısından hem çiftçilerin daha iyi ürün yetiştirmesi açısından değerlendirmeye alınması gerekir.MERKEZ Park ile ilgili şikayetler alıyorum. Burası ihmal edilmiş! Karanlıkta kimin ne yaptığı belli değil. Çünkü aydınlatma lambaları da yanmıyor. Bir çeki düzen vermek lazım. İnsanlar yürüyüş yaparken temiz ortam arıyor. Bir yanmayan lambalar takılırsa gece daha rahat yürürler. Birisine bir şey olmadan aydınlatmaları takın. Çünkü yürüyüş parkuru özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor.