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Muhtarlıkta kütüphane açtı

Tarsus’ta muhtarı, aldığı destekle muhtarlık binasının bir bölümünü kütüphane yaptı. Salgın döneminde eğitimden uzak kalan çocuklar kitap okumak için muhtarlığa gelmeye başladı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Muhtarlıkta kütüphane açtı
Mersin'in Tarsus İlçesi Duatepe Mahalle Muhtarı Kemal Aslan, sosyal faaliyetlerine aralıksız şekilde devam ediyor. Duatepe Mahallesi'nin eğitim başta olmak üzere, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine özel önem veren Muhtarı Kemal Arslan, mahallesindeki 7-12 yaş arasındaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için Muhtarlık binasının bir bölümünü kütüphaneye çevirdiğini söyledi. Arslan, "Çocuklarımıza tüm dünyanın içinde bulunduğu salgın döneminde okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla oluşturduğumuz mini kütüphaneden tüm çocuklar yararlanabilmektedir. Çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanması ve kitaplara kolay şekilde ulaşabilmeleri için, muhtarlık hizmet binasının bir bölümünü kitaplarla donatmayı uygun gördük" dedi.

GELECEĞİMİZ İÇİN
Çocukların rahatlıkla gelip gidecekleri muhtarlık binası içindeki mini kütüphanedeki kitaplara yoğun ilgi gösterileceğini ifade eden Muhtar Arslan, "Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın okuma alışkanlığını kazanması ve bunun sürdürülebilir bir hale gelmesi için bu çalışmayı kendi imkanlarımızla yaptık. İlgi görmesi bizleri son derece mutlu etmektedir" dedi.

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Muhtarlıkta kütüphane açtı
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