Muhtarlıkta kütüphane açtı

Mersin'in Tarsus İlçesi Duatepe Mahalle Muhtarı Kemal Aslan, sosyal faaliyetlerine aralıksız şekilde devam ediyor. Duatepe Mahallesi'nin eğitim başta olmak üzere, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine özel önem veren Muhtarı Kemal Arslan, mahallesindeki 7-12 yaş arasındaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için Muhtarlık binasının bir bölümünü kütüphaneye çevirdiğini söyledi. Arslan, "Çocuklarımıza tüm dünyanın içinde bulunduğu salgın döneminde okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla oluşturduğumuz mini kütüphaneden tüm çocuklar yararlanabilmektedir. Çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanması ve kitaplara kolay şekilde ulaşabilmeleri için, muhtarlık hizmet binasının bir bölümünü kitaplarla donatmayı uygun gördük" dedi.Çocukların rahatlıkla gelip gidecekleri muhtarlık binası içindeki mini kütüphanedeki kitaplara yoğun ilgi gösterileceğini ifade eden Muhtar Arslan, "Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın okuma alışkanlığını kazanması ve bunun sürdürülebilir bir hale gelmesi için bu çalışmayı kendi imkanlarımızla yaptık. İlgi görmesi bizleri son derece mutlu etmektedir" dedi.