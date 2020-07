Sanatçı Orazbayev üç eserini resmetti

SANATÇI Andrey Orazbayev, Kıbrıs Sanat Müzesi için, "Sakura", "Göksel Tilkinin Kürkü" ve "Zaman Aynası " adlı eserlerini tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre sanatçı Andrey Orazbayev, Sakura adlı eserinin ortaya çıkmasında ilham kaynağının Japon şair Ki no Tsurayuki'nin haiku adlı geleneksel bir şiirinden yola çıktığının altını çizerek "Erken sisli bahar mevsiminde uzak dağ yamaçlarındaki kiraz çiçekleri açar gibi, seni sadece bir an gördüm ve kalbimde kaldın…» dizeleriyle anlatıyor. Zaman Aynası adlı eserinde ise sanatçı Orazbayev; "Zaman, her şeyi yok eden, varlığın temel bir özelliğidir. Bin yıl sonra, gerçekte olanların sadece hayali görüntüleri kalır, geçmişin gölgeleri zamanın aynasında kalır." sözleriyle tanımlıyor. Orazbayev bir diğer eseri olan Göksel Tilkinin Kürkü'nü ise; " «Akvaryum» müzik grubunun şarkısında nehir üzerindeki sis göksel tilkinin kürküyle kıyaslanır. Bu şiirsel imge, bu resmin yaratılmasına vesile oldu" ifadelerini kullandı.