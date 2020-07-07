Savaş, öğretmen olma hayalini yok etti

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelerek tarım işçiliği yapan 18 yaşındaki Rojin İsmail, tek hayalinin öğretmen olmak olduğunu ancak savaş nedeniyle okuyamadığını söyledi. Suriye'de yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle bir çok aile yuvasını terk etmek zorunda kalırken bir çok çocuk da okula gidemedi. Bunlardan biri de 5 yıl önce Halep'ten savaştan kaçarak Adana'ya gelen Kadir İsmail ve Saliha Osman çiftinin 18 yaşındaki kızları Rojin İsmail. 5 yıl önce Adana'ya gelen 10 kişilik aile tarım işçiliği yaparak geçimini sağlıyor. Aile boyu herkes tarlada çalışıyor. Savaş çıktığında ilkokulda olan ve okula devam edemeyen Rojin İsmail de Adana'da ailesine yardım ediyor. Patlıcan tarlasında Adana'nın kavurucu sıcağında çalışan İsmail, savaş olduğu için Suriye'den herkesin kaçtığını belirterek, "Biz de 5 yıl önce 10 kişilik ailemizle kaçıp Adana'ya geldik. Burası çok güzel her şey çok iyi. Bizi burada kabul ettiler bakıyorlar. Bu nedenle Türk insanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.