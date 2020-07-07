Yetiştirilen organik sebzeler hasat edildi

MERSİN'İN Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi İlk ve Ortaokulu bahçesine pandemi döneminde organik olarak yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadı ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile okul müdürleri tarafından yapıldı. Eğitim atölyelerinden elde edilen gelirler ise okuldaki maddi durumu zayıf öğrencilerin eğitim giderlerinde kullanılıyor. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bakanlığın 2023 eğitim vizyonu projesi kapsamında pandeminin başlangıcında tarımsal dikimi yapılan organik sebze ve meyve ürünlerinin hasadını yaptıklarını söyledi. Hasatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Açıkyörük, bakanlığın 2023 vizyonu projeleri kapsamında tasarım atölyeleri düzenlendiğini belirtti. Proje kapsamında ülke genelinde olduğu gibi ilçe genelinde de atölyeler kurduklarını ifade eden Açıkyörük, okul yönetimleri, çeşitli iş insanlarının destekleri ile ilçe genelinde 27 adet çeşitli atölyenin bulunduğunu kaydetti. Açıkyörük şöyle konuştu: ''Pandemi sürecinde öğrencilerin dikimini yaptığı, süreç içinde öğretmenlerin bakımını üstlendiği serada yetiştirilen patlıcan, biber, domates gibi ürünlerin hasadını yaptık. Kösbucağı İlkokulu Müdürü Durmuş Yılmaz ile Ortaokul Müdürü Eyüp Fidan'a öğretmenlere ve mahalle muhtarı Sadettin Demir'e emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.''